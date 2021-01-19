شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة 4 أسابيع قبيل شهادة "جانيت يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وقبيل انطلاق شهادة " جانيت يلين" المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.44 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.76 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش تتحدث جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ، حتى تحصل على التأييد اللازم على اختيارها من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن " لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

قالت شبكة " إن بي سي " نيوز إن يلين التي شغلت سابقا منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، ستخبر الكونغرس أن البلاد تتجه نحو ركود واسع ما لم يتم التصرف مع أزمة فيروس كورونا بشكل كبير.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح جانيت يلين أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن لا تسعي إلى ضعف الدولار ، فى موقف متناقضا بشكل صارخ مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي غالبا ما كان ينتقد بشدة قوة الدولار الأمريكي.