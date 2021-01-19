شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تحافظ على مكاسبها والأنظار على تصريحات "جانيت يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تنامي شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وذلك قبيل انطلاق شهادة "جانيت يلين" المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن تتضمن التأكيد على استمرار الدعم المالي لأكبر اقتصاد فى العالم.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:38 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، في ثالث مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات صينية أفضل من التوقعات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.9% ، تاليه قطاع التكنولوجيا مع صعود بنسبة 0.8%.

تترقب أسواق المال العالمية عن كثب شهادة الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي " جانيت يلين" أمام مجلس الشيوخ ، بعد ترشيحها من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب " جو بايدن" لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

وقالت شبكة " إن بي سي " نيوز إن يلين ستخبر الكونغرس أن البلاد تتجه نحو ركود واسع ما لم يتم التصرف مع الأزمة بشكل كبير.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح جانيت يلين أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن لا تسعي إلى ضعف الدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وتعاود أسواق وول ستريت العمل اليوم بعد عطلة أمس فى الولايات المتحدة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.7 % ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,826.69 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.