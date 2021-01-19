شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي بدعم تراجع الدولار قبل شهادة "جانيت يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفضل التماسك فوق حاجز 1,800$ للأونصة ، وبدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل انطلاق شهادة "جانيت يلين" المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,845.57$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.87$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,836.05$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.55% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1,803.32$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.4% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة المسجل بالأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ،قبل شهادة المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة "جانيت يلين" أمام الكونغرس الأمريكي.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يلين ستؤكد التزاما أكثر تقليدية بأسعار العملات المحددة فى سوق صرف العملات الأجنبية خلال شهادتها اليوم فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويعد موقف الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي متناقضا بشكل صارخ مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي غالبا ما كان ينتقد بشدة قوة الدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,177.63 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 كانون الثاني/يناير الجاري.