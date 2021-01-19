شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيدة أمام محاولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الإيجابية، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بكسر 0.7665 لتأكيد بدء الموجة التصحيحية الهابطة، والتي يتواجد هدفها الأول عند 0.7625.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 0.7745.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط