شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ويحاول تخطي مستوى 52.30، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيبطل التركيبة السلبية المشار لها صباحاً ويوقف السيناريو التصحيحي الهابط ليدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر 51.33 لتأكيد الاندفاع نحو 49.10 كهدف سلبي رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط