شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية الأهم 1848.60، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1872.00، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1838.10 مجدداً لتعزيز فرص استمرار السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط