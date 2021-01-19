شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك محلية بما لا يتجاوز 10 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إصدار صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) في مرحلة أو عدة مراحل أو إصدار واحد أو سلسلة إصدارات.

ويعتزم البنك إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية "الطرح المحتمل".

وبحسب البيان، سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك من الشريحة الثانية المزمع طرحها بموجب برنامج الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويستهدف البنك من هذا الطرح المحتمل إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

هذا وقد عيّن البنك شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد للتأسيس المقترح لبرنامج الصكوك والطرح المحتمل.

يُشار إلى أن هذا الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.