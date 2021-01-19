شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.81 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.75 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

فى سياق متصل ارتفع أيضا اليوم سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيهات للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.54 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.75 جنيه.

51.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.81 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.65 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.84 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.89 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.