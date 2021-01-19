شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالى بفعل ارتفاع 22 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.990% رابحاً 36.159 نقطة ليغلق عند مستوى 3679.682 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال عبر تنفيذ 872 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 22 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 7.39%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.52%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 4.95%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.41%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 961.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصفاء للأغذية، ترشيح شركة الحصن للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة قيس بن عبد الله بن موسى الخروصي كممثل لها بعضوية مجلس إدارة الشركة، خلفاً لعبد الله محمد الأنصاري، وذلك اعتباراً من جلسة أمس الاثنين.