شكرا لقرائتكم خبر عن وسام فتوح: المصارف اللبنانية بدأت التعافى بجهود ذاتية لاستعادة دورها محليا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأى وسام فتوح امين عام اتحاد المصارف العربية أن المصارف اللبنانية بدأت باعتماد خطوات متقدمة للتعافي بتغذية نفسها بـ" الأموال الطازجة" من الخارج، وبالتالي تأمين متطلبات البنك المركزي اللبناني.

وأشار فتوح إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود ذاتية في ظل غياب أية خطط انقاذية للحكومة اللبنانية.

وأشاد فتوح بخطوة بنك لبنان والمهجر في بيع وحدته في مصر لتأمين زيادة رأس المال وبالتالي تأمين مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة.

وقال: خطوة "بلوم بنك" هي خطوة متقدمة لتطبيق تعاميم مصرف لبنان من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وهي مبادرة رائدة في هذا المجال، لإعادة الدور المتميز للمصارف اللبنانية محلياً وعربياً ودولياً، وأمل فتوح أن تحذو حذوه بقية المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها وكل المؤشرات تدل على أن المصارف اللبنانية ستقوم بزيادة رأسمالها.