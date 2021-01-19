شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الإماراتية تربح 31 مليار درهم بجلسة الثلاثاء بفضل أسهم شركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.33% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.87 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.99% رابحاً 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2753.44 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 365 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 3.14% رابحاً 172.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.854 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 26.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 795.850 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 31 مليار درهم بفضل إعلان شركتي الاتصالات دو ومجموعة اتصالات عن نيتهما زيادة نسبة تملك الأجانب.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.990% رابحاً 36.159 نقطة ليغلق عند مستوى 3679.682 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.19% خاسراً 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، وهبط مؤشر بورصة قطر.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.82% رابحاً 210.66 نقطة ليغلق عند مستوى 25949.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.9 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتقع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والتأمين بنسبة 0.23%.

وقفز 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تشب" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.37%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 4.58%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 3.08%، ثم سهم "اس تي سي" بنسبة 2.58%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% رابحاً 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2753.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 321.9 مليون سهم محققة ما قيمته 598.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6540 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.73%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 14.55%، ثم سهم شيميرا اس اند بي الامارات شريعة المتداول بنسبة 7.39%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.6 مليون ورقة بقيمة 130.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.72%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.14% رابحاً 172.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.854 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 26.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 795.850 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 171.3 مليون سهم، بقيمة 852.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 5403 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 1.89%، 0.12%، على التوالي.

وارتفع 21 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) بنسبة 14.92%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 11.41%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 10.41%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.73%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 2.39%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 280.5 مليون درهم.





بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.990% رابحاً 36.159 نقطة ليغلق عند مستوى 3679.682 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال عبر تنفيذ 872 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 22 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 7.39%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.52%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 4.95%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.41%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 961.7 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحاً 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5673.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6191.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4653.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% رابحاً 27.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4821.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.7 مليون سهم بقيمة 52.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.85%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.07%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 708 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%، وهبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، 0.17%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.17% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.96%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 94.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10769.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.2 مليون سهم بقيمة 560.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 0.04%، على التوالي.