شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت حلى وأحجار كريمة ولؤلؤ بـ29 مليار جنيه في 10 أشهر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء أول مدينة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المهنة لما تمثله من خطوة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة وتعكس رغبة عدد كبير من المصنعين المصريين أصحاب المهنة لتعظيم العائد الاقتصادي من تلك المهنة وزيادة الصادرات المصرية.

البيانات الرسمية تشير إلى أن الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ تعتبر مشجعة للغاية، وتظهر الفرص التصديرية المتاحة أمام هذا القطاع في حالة التوسع الصناعي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 29 مليار و385 مليون جنيه "مليار و836 مليون دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، وذلك خلال الفترة من "يناير-أكتوبر" 2020، واستحوذت عليها دولة الإمارات.

ورصدت بيانات الإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ، حيث بلغت قيمتها في شهر يناير الماضي نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، وسجلت نحو 192 مليونا و737 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما سجلت صادرات اللؤلؤ في شهر مارس الماضي نحو 149 مليونا و627 ألف دولار، كما بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 250 مليونا و518 ألف دولار، وفي شهر مايو الماضي بلغت نحو 178 مليونا و170 ألف دولار.

وأوضحت البيانات، أن صادرات شهر يونيه الماضي نحو 211 مليونا و936 ألف دولار، كما بلغت صادرات شهر يوليو الماضي نحو 224 مليونا و115 ألف دولار، وفي شهر أغسطس الماضي بلغت قيمتها نحو 75 مليونا و653 ألف دولار، وفي شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 194 مليونا و726 ألف دولار، وأخيرا في شهر أكتوبر الماضي بلغت 155 مليونا و801 ألف دولار.

وتأتي صادرات الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ في صدارة ترتيب السلع والمنتجات التي تصدرها مصر إلى دولة الإمارات خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020، بينما تشمل القائمة كلا من صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية، والفواكه والثمار الصالحة للأكل.