شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.33% بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.82% رابحاً 210.66 نقطة ليغلق عند مستوى 25949.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.9 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتقع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والتأمين بنسبة 0.23%.

وقفز 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تشب" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.37%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 4.58%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 3.08%، ثم سهم "اس تي سي" بنسبة 2.58%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت البلاد المالية، صدور قرار مجلس إدارة صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية المتمثل بالبدء بإجراءات تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة، وسيكون سريان القرار بتاريخ الموافق 17 فبراير المقبل، وفي هذا الصدد، سيقوم مدير الصندوق بالاستعانة بخدمات أحد المكاتب الاستشارية المستقلة للمساعدة في إجراءات التسجيل وحساب مخصص الزكاة والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بذلك.