شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 1 - 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وذلك مع استقرار أسعار المعدن النفيس فى مصر عند 805 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عند 1837 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 690 جنيها للجرام.

عيار 21 : 805 جنيهات.

عيار 24 : 920 جنيها.

الجنيه الذهب : 6440 جنيها.

أوقية الذهب 1837 دولارا.

عدم مراعاة أسعار مصنعية الذهب عند الشراء بغرض إعاد البيع قد يعرضك إلى الخسائر، فعندما تبيع تلك الحلي تخصم من قيمة مشغولاتك الذهبية ما يسمى سعر التصنيع، والتي قد تزيد عن 10% من قيمة السعر الأصلي لدى بعض الشركات.

وينصح خبراء أسواق المعادن الثمينة المستهلكين بضرورة شراء السبائك الذهبية، وليس الحلي الذهبية بصورتها التقليدية، حتى لا تتعرض لخسارة مصنعية الذهب عند إعادة البيع.

ومن مميزات الاستثمار في الذهب أنه يعد وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات بالرغم من صعود وهبوط أسعار الذهب بين لحظة وأخرى لأنه مهما حدث انخفاض أو هبوط في سعر الذهب سيرتفع لكنه يحتاج لوقت.