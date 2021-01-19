شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فرض رسوم صادر على الأسمدة الأزوتية بواقع 250 جنيه للطن لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التجارة والصناعة، مد فترة فرض رسوم صادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، بحيث يستمر العمل بالقرار رقم 774 لسنة 2018 لمدة عام من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية بناريخ 19 يناير 2021 ولمدة عام على أن يتم تعديل الرسوم لتكون 250 جنيه لكل طن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت فى 18 سبتمبر 2018، تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.

ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.