صعود أرباح جولدمان ساكس بفضل أنشطة الاستحواذ والتداول

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس عن زيادة 153 بالمئة في أرباح الربع الرابع اليوم الثلاثاء، مدفوعة بأداء قوي لأنشطتها الأساسية لتداول السندات والتعهد بالاكتتاب، وزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 4.36 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر من 1.72 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح العائد للسهم إلى 12.08 دولار من 4.69 دولار قبل عام.

كان محللون يتوقعون ربحا قدره 7.47 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.