شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 94 نقطة بجلسة منتصف الأسبوع بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 94.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10769.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.2 مليون سهم بقيمة 560.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 0.04%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركتا اوريدو وبنك الخليج التجاري، الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، الأولى يوم 15 فبراير المقبل، والثانية يوم 31 يناير الجاري.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.