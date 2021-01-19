شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 19-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

ورصدت بيانات الإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ، حيث بلغت قيمتها في شهر يناير الماضي نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، وسجلت نحو 192 مليونا و737 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما سجلت صادرات اللؤلؤ في شهر مارس الماضي نحو 149 مليونا و627 ألف دولار، كما بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 250 مليونا و518 ألف دولار، وفي شهر مايو الماضي بلغت نحو 178 مليونا و170 ألف دولار.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.68 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 222.35 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 221.13 ريال سعودى.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.35 ريال بما يعادل 59.28$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.83 ريال بما يعادل 54.34$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.56 ريال بما يعادل 51.87$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.77 ريال بما يعادل 44.46$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.71 ريال بما يعادل 34.58$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.18 ريال بما يعادل 29.64$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,915 ريال بما يعادل 1,844$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,557 ريال بما يعادل 414.95$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,353 ريال بما يعادل 59,277$