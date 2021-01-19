غادة شلبى: "شتى فى مصر" فرصة للسفر "الآمن" وتشجيع حركة السياحة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مبادرة "شتى فى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران وغرفة المنشآت الفندقية، تهدف بالأساس لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ودعم القطاع السياحى.

أضافت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المبادرة جاءت فى إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحى، وإنعاش حركة السياحة الداخلية، وفرصة للمصريين لزيارة الأماكن السياحية المختلفة فى بلدهم خاصة مع تقديم أسعار منخفضة للطيران والمناطق السياحية والأثرية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 28 فبراير المقبل.

ذكرت كذلك، أن وزارة الطيران منحت تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم لتتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه مصرى، بسعر موحد ذهابا وايابا شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة فئات الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم وتقديم أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

وأكدت نائبة وزيرة السياحة والآثار، على أن كل ذلك يأتى مع التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الجميع، مع التأكيد على أن الفنادق المشاركة في المبادرة هى الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في تطبيق تلك الإجراءات، وبالتالى فهى فرصة للسفر الآمن وتشجيع حركة السياحة الداخلية، خاصة وأن الفترة الماضية الكثير عانى من عدم القدرة على السفر والتنزه بسبب فيروس كورونا.