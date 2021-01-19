شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 54.95 دولار لعقود برنت.. و52.19 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،54.95 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مارس مرتفعه بمقدار 20 سنتا، أو ما يوازي 0.4%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.19 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار 17 سنتا أو ما يوازي 0.3 %.

وشهدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم، ارتفاعا إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا عالميا قد يبطئ استهلاك الوقود وفقا لرويترز، حيث يشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، بعد بيانات نُشرت أمس الاثنين أظهرت أن إنتاج المصافي زاد ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في 2020.

وكانت أسعار خام برنت الآجلة قد سجلت خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثلاثة أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت بمقدار 1.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي مرتفعة بمقدار 0.2%.