شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة.