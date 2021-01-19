شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على توعية الممولين بمنظومة الإجراءات المميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم الندوة الرابعة لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى أول يناير الحالى على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن وزارة المالية والمصلحة حريصة على توعية الممولين بالمراكز الثلاثة بهذه المنظومة من خلال تنظيم المصلحة لسلسة ندوات مجانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وقال عبد القادر إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،يتم من خلالها ميكنة 16 إجراء ضريبي تتضمن 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولي من المنظومة والتي بدأ تطبيقها في أول يناير الحالى على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، تم خلالها ميكنة إجراءات التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات ، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30يونيو 2021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة، والفحص، والطعن، كما سيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءً من يناير الجارى.

وقام وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية خلال الندوة الرابعة بشرح خطوات تقديم إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها موضحًا أنه بالنسبة إلى نموذج السداد الشهري – مرتبات فإنه تطبيقًا لنص المادة (14) من قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.

وأوضح وائل السيد أن نموذج رقم 2 مرتبات هو نموذج شهري يلتزم بتقديمه جهة العمل، وهو بيان بقيمة الضريبة القطعية على المرتبات و ما في حكمها النمصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الاصلية، وقيمة الأجر المنصرف له أقل من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية، مشيرًا إلى أن نموذج رقم 3 مرتبات هو نموذج سنوي يلتزم بتقديمه جهة العمل، وهو بيان بقيمة الضريبة المحسوبة على المرتبات و ما في حكمها المصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الاصلية، وقيمة الأجر المنصرف له أكبر من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية، كما قام بشرح كيفية إدخال نموذج رقم 4 مرتبات.

وبالنسبة للتسوية السنوية لضريبة المرتبات، أوضح وائل السيد أنه يتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية ، موضحًا أنه سيتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية كما يلي الفترة الأولي من 01/01/2020 حتي 30/06/2020 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 7000 سنويًا ، لافتًا إلى أن الفترة الثانية من 01/07/2020 حتي 31/12/2020 من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 9000 سنويًا.

وفى سياق متصل قال الدكتور" محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة " إن مصلحة الضرائب المصرية لديها خطة تطوير شاملة متعددة المحاور، وفقًا لرؤية استراتيجية لتطوير المصلحة وهى الوصول إلى التحول الرقمى لكافة العمليات الضريبية ، وكيفية تقديم خدمة ضريبية متميزة تحظى بثقة المتعاملين مع المصلحة، ورسالة المصلحة هى تيسير الإجراءات من خلال تقديم خدمات متميزة وكذلك زيادة الحصيلة من خلال توسيع قاعدة الممولين وليس من خلال زيادة الأوعية الضريبية .

وأشار الدكتور محسن الجيار أن محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية هى محور التشريعات الضريبية ، ومحور الإجراءات الضريبية ، ومحور الميكنة، ومحورالعنصر البشرى، ومحور بيئة العمل، لافتًا إلى أن المصلحة بدأت فى إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وفقًا لمحور الإجراءات الضريبية، موضحًا أن الهدف من هندسة الإجراءات الضريبية هو دمج الإجراءات الخاصة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الدمج غير معتمد على القواعد المرتبطة بالضرائب ولكن بالقواعد المرتبطة بالإجراءات الضريبية .

وأوضح أن الفرق بين منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الجديدة وبين المنظومة السابقة هى أن المنظومة السابقة هى منصة إقرارات فقط أى يقوم الممول بتقديم إقراراه الضريبى عليها ثم بعد ذلك يقوم بالسداد بأحدى طرق السداد سواء من خلال المأمورية أو كروت أو cps ، لافتًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تشمل تقديم الإقرارات ، إمكانية تعديل البيانات ، والاستفسار من خلال المنظومة ، والإطلاع على حساب الأستاذ الخاص بالممول وكذلك السداد الإلكترونى .

وقام الدكتور محسن الجيار بشرح نماذج القيمة المضافة والتى تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111.