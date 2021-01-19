شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 3.14% بجلسة الثلاثاء..ورأس المال يربح 26.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.14% رابحاً 172.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.854 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 26.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 795.850 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 171.3 مليون سهم، بقيمة 852.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 5403 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 1.89%، 0.12%، على التوالي.

وارتفع 21 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) بنسبة 14.92%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 11.41%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 10.41%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.73%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 2.39%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 280.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة أغذية، موافقة مجلس الإدارة، على توصية بالاستحواذ على نسبة 60% في شركة اوريونجرين ليميتد، وهي شركة تمتلك بشكل غير مباشر 100% من شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة، الشركة العاملة الرئيسية لمجموعة نبيل للأغذية، وهي شركة مؤسسة في الأردن منذ العام 1945، وتقوم بتصنيع منتجات اللحوم المعالجة المجمدة والمبردة، من شركة نيوتريفيشن هولدينج ليميتد وهي شركة مملوكة 100% من قبل أبوظبي القابضة، مقابل إصدار الشركة لسندات الزامية قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة لصالح نيوتريفيشن بسعر مقترح يبلغ 5.5 درهم إماراتي لكل سهم عادي جديد في الشركة.