شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 19-1-2021، بمنتصف التعاملات ارتفاعا ملحوظا ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة15.65 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.62 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.65 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.