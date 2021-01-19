شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الخضراء بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحاً 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5673.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6191.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4653.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% رابحاً 27.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4821.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.7 مليون سهم بقيمة 52.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.85%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.07%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقاً لما يلي:-

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.