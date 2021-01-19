شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيهات للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه بآخر تعاملاته أمس، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.