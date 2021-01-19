شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.61% بما يعادل -1.23 نقطة ليستقر على سعر 75.24 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 79.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه