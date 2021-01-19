شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بتداولاته الأخيرة إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر على سعر 140.72 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 138.60، ليستهدف مستوى المقاومة 148.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه