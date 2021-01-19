شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأُثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.550 نقطة ليستقر على سعر 381.450 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 470.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 438.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط