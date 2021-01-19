شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.84% بما يعادل -2.58 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 88.21 دولار، ووسط ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 88.98، ليستهدف مستوى الدعم 83.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط