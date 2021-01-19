شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أغذية» يقر الاستحواذ على «النبيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة أغذية»، أن مجلس إدارتها وافق على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية». وتعدّ «النبيل للصناعات الغذائية» شركة إقليمية رائدة في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً وسعة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً فضلاً عن أكثر من 600 منتج. وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

وسيشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، مما يضع مجموعة أغذية مباشرة في طليعة هذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً. وستستفيد المجموعة من خلال استحواذها على النبيل للصناعات الغذائية من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة بالإضافة إلى فرصة لتوسيع قاعدة منتجاتها في قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مستوى المنطقة، حيث تضمّ محفظة منتجات النبيل للصناعات الغذائية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال 100٪ والتي يتمّ توزيعها على العملاء عبر قنوات عدّة تشمل مراكز البيع بالتجزئة والمطاعم وشركات التموين.

فرصة كبيرة



ومن المتوقع أن يوفر الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة فورية وطويلة الأمد لجميع المعنيين بأعمال المجموعة ومجالات واسعة للاستفادة من تكامل الأعمال سواء من حيث رفع كفاءة التكاليف التشغيلية، أو زيادة الإيرادات عبر دمج الإمكانات وشبكات التوزيع، مما يتيح تعزيز انتشار منتجات التجزئة ذات القيمة المضافة والاستفادة من شبكة توزيع موسّعة عبر الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

وتعدّ النبيل للصناعات الغذائية من أبرز الشركات الإقليمية العاملة في القطاع من حيث البحث والتطوير، وقد أثبتت ريادتها في ابتكار منتجات تواكب متطلبات المستهلك مثل البروتينات النباتية. وستعزز هذه الإمكانات من جهود البحث والتطوير في مجموعة أغذية، مما يفتح الآفاق لتطوير منتجات جديدة بهوامش ربح أعلى.

إيرادات قوية

وحققت شركة النبيل للصناعات الغذائية خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إيرادات بلغت 365 مليون درهم، وأرباح بقيمة 70 مليون درهم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وصافي دخل بلغ 32 مليون درهم.

وستقوم أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ غير المباشر على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، منها 60% من «القابضة» (ADQ)، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عبر أداة قابلة للتحويل، وحصة 20% ستستحوذ عليها أغذية من شركة «ايديال هولدنج ليميتد». والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في «أغذية» هو 5.50 درهم للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم.

وأشار آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إلى أن المجموعة تواصل تركيزها على التوسع نحو خطوط أعمال جديدة ومربحة في صناعة الأغذية والمشروبات بهدف ترسيخ مكانة أغذية كعلامة للجودة في المنطقة وتعزيز إمكانات ابتكار المنتجات في القطاع.

خطوة للتوسع

وأضاف: «سيمثل الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية عند إتمامه خطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتنا، حيث سيعتبر هذا الاستحواذ ذات قيمة كبيرة لأعمالنا ومساهمينا، ويتيح لنا التوسع في قطاع متنامٍ عبر منتجات عالية الجودة، كما أنه يجمع بين شركتين لديهما التزاماً متبادلاً بتحفيز الابتكار لمواكبة متطلبات المستهلكين وآخر التوجّهات في القطاع الاستهلاكي. وسيعزز هذا الاستحواذ بعد استكماله رأس مال المجموعة وميزانيتها العمومية، مما سيتيح لنا مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق النمو.»

واختتم قائلاً: «ستشهد الفترة المقبلة قدرة أكبر على تحقيق الاستفادة من محفظتنا الواسعة من العلامات التجارية والمنتجات عالية الجودة لزيادة إيرادات المجموعة، وذلك بموازاة بحثنا المستمر عن فرص نمو تتماشى مع استراتيجيتنا وتعزز القيمة للمساهمين.»

خطوط الإنتاج

تأسست النبيل للصناعات الغذائية في الأردن عام 1989 ولديها تسعة خطوط إنتاج تنتج ما يصل إلى 200 ألف عبوة من المنتجات يومياً وتزوّد أكثر من 500 مطعم في المنطقة. وتمتلك الشركة مرافق توزيع في 20 سوقاً توفر خدماتها للعملاء في عدد كبير من المجالات بما فيها شركات التموين والفنادق والمطاعم ومطاعم الخدمة السريعة فضلاً عن مرافق الرعاية الصحية والجامعات والمدارس وقطاعات الطيران ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى. وتستخدم الشركة مواد أولية خالية من المكونات المعدلة وراثياً لتوفر منتجات خالية من الإضافات وحلال 100%.

وتستعين مجموعة أغذية بخدمات «روتشيلد أند كو» و«فريشفيلدز بروكهاوس درينغر» كمستشارين في هذه الصفقة.