شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «اتصالات» و«دو» تتولى قيادة صعود الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت الأسهم الإماراتية تسجل المزيد من الارتفاعات في مستهل جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء، حيث تولت أسهم الاتصالات القيادة بدعم فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.5%، حيث قفز سهم «دو» 12%، بينما قفز مؤشر سوق أبوظبي 2.38%، بعدما صعد سهم اتصالات 11.5%.

يأتي ذلك فيما أعلنت كل من مجموعة الإمارات للاتصاﻻت «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أنهما بصدد البحث في زيادة حد تملك الأجانب في أسهمهما.

وتناقش شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» رفع سقف تملك الأجانب في أسهما حيث سيعقد مجلس الإدارة اجتماعاً الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني للنظر في ذلك.

وتدرس مجموعة الإمارات للاتصاﻻت «اتصالات»، رفع الحد الأقصى لنسبة تملك المستثمرين الأجانب في أسهمها، حيث قالت الشركة في إفصاح، إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً الأربعاء أيضاً، للنظر في رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهم الشركة. وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الحد الأقصى المسموح به في الوقت الراهن لتملك الأجانب من غير المواطنين في الشركة هو 20%.