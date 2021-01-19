شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان الجابر الإمارات وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» التزام الامارات بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة «كوفيد-19».

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث قال: «ان جهود الإمارات الاستباقية في الاستجابة للجائحة تعكس دورها الريادي في مواجهة التحديات العالمية، وكذلك جهود الدولة في التصدي لتداعيات التغير المناخي.

واضاف الجابر: الجائحة أظهرت مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم.

وذكر أن الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة ضروري لدفع عجلة التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتابع: تستثمر الإمارات في تقنيات خفض البصمة الكربونية في عمليات إنتاج الطاقة ومستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون. وأوضح أن الهيدروجين مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات الكربونية وقطاع الطاقة المستقبلي، والإمارات تعمل على استكشاف آفاق تطويره تجارياً.