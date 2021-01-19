شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و«الاتحاد»: جواز «أياتا ترافل باس» للسفر الآمن تجريبي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتصبحان من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب «جواز سفر أياتا» (ترافل باس)، وهو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات «كوفيد-19».

ويساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات كوفيد-19.

طيران الإمارات

ويتيح جواز سفر أياتا لركاب طيران الإمارات إنشاء «جواز سفر رقمي» للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم. كما سيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر. وسوف يمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وقبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ طيران الإمارات المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة. وفي هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص «كوفيد-19» مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «على الرغم من أن السفر الدولي لا يزال آمناً كما كان دائماً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر. وقد عملنا مع أياتا على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان. نحن فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر».

الاتحاد للطيران

من جانبه، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تعتبر فحوصات ولقاحات كوفيد-19 عاملاً أساسياً في عودة العالم إلى السفر. منذ 1 أغسطس، تعتبر الاتحاد شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تقديم كافة المسافرين نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا قبل كل رحلة وعند الوصول إلى أبوظبي، ما يمنح ضيوفنا مزيداً من الطمأنينة حول سلامتهم عند سفرهم معنا. تعد الأولوية بالنسبة لنا هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعالة للضيوف لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها. وباعتبار الاتحاد للطيران من أولى شركات الطيران التي تتعاون مع أياتا كشريك رائد على تطبيق ترافل باس هو لخطوة مهمة إلى الأمام لضيوف الاتحاد وللقطاع ككل».

وسيتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021. وفي حال نجاحه، سيتم نشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

ويسمح تطبيق ترافل باس لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء «جواز سفر رقمي»، للحصول على نتائج فحوصات كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر. والأهم من هذا، يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بيناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

الاتحاد الدولي

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن نيكولاس كارين: «هذه هي الخطوة الأولى في جعل السفر الدولي أثناء الجائحة مريحاً وملائماً قدر الإمكان لمنح الناس الثقة في أنهم يستوفون جميع متطلبات الحكومات الخاصة بكوفيد-19 للدخول إلى مختلف الدول. ومع إعادة فتح الحدود، سنواصل تعزيز جواز سفر أياتا بمزيد من الإمكانيات لتلبية جميع المتطلبات الحكومية للفحوصات أو التحقق من التطعيم».

وأضاف: «فخورون بالعمل مع طيران الإمارات لإتاحة جواز سفر أياتا في منطقة الشرق الأوسط. وسوف توفر طيران الإمارات من خلال قاعدة عملائها وعملياتها العالمية مدخلات ومعلومات قيّمة لتحسين برنامج جواز سفر أياتا.»

وتابع: «إن شراكتنا مع الاتحاد للطيران لإطلاق تطبيق ترافل باس هي إنجاز مهم باتجاه إعادة اطلاق السفر الدولي بثبات. إن هدفنا هو منح جميع الحكومات الثقة الكافية لإعادة فتح حدودها أمام المسافرين بالاستناد إلى معلومات موثوقة عن اللقاح والفحوصات الخاصة بكل مسافر. وستتركز المرحلة الأولى من اطلاق التطبيق على الوحدات الأربعة التي يرتكز عليها تطبيق ترافل باس.»

متطلبات السفر

وسوف يتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق جواز سفر أياتا، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه. وسيحتوي التطبيق أيضاً على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على للمسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.

كما سيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. وسوف يقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه أياتا، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.