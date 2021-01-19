شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يكشف أداء القطاعات المالية غير المصرفية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز 50 رقم تكشف أداء القطاعات المالية غير المصرفية خلال عام 2020، والذي شهد نشاطاً رغم الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، بالنسبة بمؤشرات سوق المال، بالرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا فقد شهد العام ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدارات سندات التوريق، حيث بلغ معدل الإرتفاع نحو 9%، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً جاذباً يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019.

وبالنسبة للصكوك، بلغات إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، يمثل الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، يمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ 37%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق ، بمعدل إرتفاع بلغ 107% .

وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة ب 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%، سجلت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي ، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و 42% على التوالي، وبالرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي قد انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.

وبالنسبة لنشاط التأمين، ارتفعت قيمة التعويضات بشركات التأمين إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (أبريل – يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، واصلت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 الارتفاع لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%، فيما تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغت إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في العام السابق.

وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%، كما ارتفعت إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%، وكذلك ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابق ، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%.

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 10%، وحققت قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفاعاً بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 4.8%. وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره …