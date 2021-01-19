شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 19-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج حاليا لارتداد إيجابي نحو 125.80 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الهابط نظرا لثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة حاليا نحو 126.45, كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا الهابط بتقديمه للعزم السلبي الإضافي لنبقى بانتظار هبوط السعر قريبا نحو 124.65 وبتجاوزه قد ينجح بملامسته لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 123.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.40 و 124.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط