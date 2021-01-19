شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 19-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بهجومه التصحيحي الأخير مستوى 140.35 ومن ثم لنلاحظ اندفاعه بشكل صاعد محاولا التقاط أنفاسه وتجميع العزم السلبي من جديد, نذكر بأن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الممتدة نحو 142.80 ليزيد ذلك من فرص الوصول قريبا نحو المحطات السلبية والتي تتمركز حول 140.00 و 139.30 على التوالي.

نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته دون مستوى 50 ليتماشى ذلك مع توقعنا الهابط وليزيد من فرص الوصول نحو الأهداف الرئيسية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.90 و 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط