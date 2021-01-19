شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتعرض لضغوط سلبية– تحليل -19-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تجديده للضغط على الدعم الممتد نحو 3.6000 ولنتوقع تحقيقه قريبا للكسر المنتظر والبدء بالتداولات التصحيحية الهابطة.

ما يدعم ترجيحنا الهابط, استمرار تشكيل مستوى 3.6700 لحاجز إضافي ولنذكر بتمركز الأهداف التصحيحية الحالية قرب 3.4800 وصولا نحو 3.4000 ليشكل ذلك دعم إضافي امام التداولات السلبية الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6700 و 3.4800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط