شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار مقابل الفرنك مقاومة قوية عند حاجز 0.8923، ويحتاج السعر لتخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.8975 كمحطة تالية.

القناة اللحظية الصاعدة تستمر بحمل السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.8860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8860 والمقاومة 0.8990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد