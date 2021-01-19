شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه دعم قوي – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم قوي عند مستوى 0.7665، ليرتد صعوداً ويتجه نحو إعادة اختبار محتملة للدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 0.7745، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى السيناريو التصحيحي الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7625 كمحطة تالية.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم استمرار السيناريو السلبي المقترح، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7745 سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط