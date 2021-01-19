شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد اختبار الدعم المكسور – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً، والذي يدعم فرص التوجه نحو 52.30 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط أني حافظ السعر على ثباته دون مستوى 55.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط