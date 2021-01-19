شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث نرجّح كسر دعم القناة الصاعدة وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً، مع الإشارة إلى أن كسر 51.33 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 49.10، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 52.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط