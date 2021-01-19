الاقتصاد

الفضة تفقد العزم – تحليل - 19-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من المقاومة المحورية 25.50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 22.87.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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