شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من المقاومة المحورية 25.50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 22.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط