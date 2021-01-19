شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب عملية إعادة اختبار لدعم العلم المثلثي المكسور سابقاً ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط سلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 1800.00 كهدف سلبي أول.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1838.10 ثم 1848.60 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط