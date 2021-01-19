الاقتصاد

الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 19-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب عملية إعادة اختبار لدعم العلم المثلثي المكسور سابقاً ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط سلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 1800.00 كهدف سلبي أول.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1838.10 ثم 1848.60 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1850.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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