شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى 6 أسابيع قبيل شهادة "جانيت يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية قبيل شهادة المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة "جانيت يلين " أمام الكونغرس فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.2118$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2074 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2073$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.2053$ ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

مع مطلع تعاملات الأسبوع ركز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الصين وأوروبا ، بجانب تصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا حول مصير الحكومة الحالية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة المسجل بالأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية قبيل شهادة المرشحة لشغل منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة "جانيت يلين" أمام الكونغرس الأمريكي.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يلين ستؤكد التزاما أكثر تقليدية بأسعار العملات المحددة فى سوق صرف العملات الأجنبية خلال شهادتها اليوم فى مجلس الشيوخ الأمريكي ، وهذا فى موقف يتناقض بشكل صارخ مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" التي غالبا ما كانت تنتقد قوة الدولار الأمريكي.