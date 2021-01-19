شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجه الثانية لجائحة كورونا وتوفر وفاعلية اللقاحات مقابل التوقعات بالمزيد من التحفيز.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.98% لتتداول حالياً عند 1,097.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,086.55$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,085.50$ للأوتصة، وذلك مع اانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.67 مقارنة بالافتتاحية عند 90.69.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم من "فشل أخلاقي كارثي" بسبب طرح لقاح غير عادل لفيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 93.81 مليون ولقي 2,026,093 شخص مصرعهم في 223 دولة.