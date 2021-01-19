شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني والأنظار على شهادة يلين أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تطلع المستثمرين إلى فعليات شهادة المرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30% إلى مستويات 104.00 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.69، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.08، بينما حقق الأدنى له عند 103.65.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.