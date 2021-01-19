شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين وفعليات الانتخابات البرلمانية لإيطاليا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.2095 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2077، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2099، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2074.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.5% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون اأول/ديسمبر ومقابل انكماش 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة الميزان التجاري تقلص الفائض إلى 6.23 مليار يورو مقابل 7.57 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر اتساع الفائض إلى ما قيمته 28.2 مليار يورو مقابل 26.6 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن ألمانيا وعن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد والتي قد اتساعاً في إلمانيا إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.0 في تشرين الأول/أكتوبر وتقلص الاتساع قي المنطقة ككل إلى 54.1 مقابل 54.4.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.