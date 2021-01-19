شكرا لقرائتكم خبر عن تباين العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجه الثانية لجائحة كورونا وتوفر وفاعلية اللقاحات مقابل التوقعات بالمزيد من التحفيز.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.52% لتتداول عند مستويات 52.27$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.36$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل فشهدت ارتفاعاً 0.02% لتتداول عند 55.02$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.01$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 54.75$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.68 مقارنة بالافتتاحية عند 90.69، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.77.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم من "فشل أخلاقي كارثي" بسبب طرح لقاح غير عادل لفيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 93.81 مليون ولقي 2,026,093 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن توقته بأن تستقر أسعار النفط خلال الفترة الحالية وأن تسجل نحو 57$ للبرميل خلال الربع الأول، مشيراً لكون الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية والذي سيبلغ واحد مليون برميل يومياً خلال شباط/فبراير وآذار/مارس القادمان، سيساعد على استقرار الأسواق.

كما نوه وزير النفط العراقي عبد الجبار آنذاك لكون بلاده تجري مباحثات مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" للسماح لها بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج السابقة، مضيفاً أن هناك تفهم لوضع بلاده وأزمته المالية، وذلك مع تأكيده على أن طلب العراق التأجيل لا يعني أن بلاده لن تلتزم باتفاق أوبك+ والذي يقضي بخفض الإنتاج خلال الشهر الجاري بواقع 7.2 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن التقرير الشهري لمنظمة أوبك أفاد الأسبوع الماضي بأن إنتاج ليبيا ارتفع بواقع 136 ألف برميل يومياً إلى 1,244 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة، لكون تحالف أوبك+ أقر في كانون الأول/ديسمبر إعفاء ليبيا من المشاركة في تخفيضات الإنتاج نظراً لاحتياج ليبيا إلى زيادة معدل إنتاجها النفطي للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تتواجها والتي تعاني منها مؤخراً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 12 منصات لإجمالي 287 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ثمانية أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 419 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الرابع على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.