شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية بالإضافة إلى كل مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجه الثانية لجائحة كورونا وتوفر وفاعلية اللقاحات مقابل التوقعات بالمزيد من التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 6 مقابل 40 في القراءة السابقة للرابع الثالث من العام الماضي 2020، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم من "فشل أخلاقي كارثي" بسبب طرح لقاح غير عادل لفيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 93.81 مليون ولقي 2,026,093 شخص مصرعهم في 223 دولة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.54% ليربح 10.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,855.54، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.21% ليربح هو الأخر 342.78 نقطة ويصل إلى المستوى 28,584.99.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.30% ليخسر 16.59 نقطة ويصل إلى المستوى 5,501.93، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 3.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,592.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.19% ليربح 631.62 نقطة ويصل إلى المستوى 29,494.39، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.24% ليربح هو الأخر 67.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,081.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.17% ليخسر 21.20 نقطة ويصل إلى المستوى 12,817.16، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.16% ليربح 77.16 نقطة ويصل إلى المستوى 6,740.20.